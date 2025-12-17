Rimini, distributore automatico aperto di notte nonostante il divieto: multa di 1.000 euro

Non rispetta gli orari chiusura, multa di 1.000 euro. La Polizia Locale di Rimini ha contestato la violazione dell’ordinanza comunale che impone la chiusura notturna dei distributori automatici nella zona tra stazione e centro storico. L’accertamento è avvenuto la notte scorsa, quando gli agenti hanno trovato l’area dell’attività accessibile al pubblico con una persona all’interno.

Durante un servizio di controllo mirato al contrasto degli illeciti amministrativi e dei reati, una pattuglia della Polizia Locale di Rimini ha effettuato alle 3:18 un accertamento presso un’attività dotata di area distributori automatici. Gli agenti hanno riscontrato la serranda parzialmente chiusa, in modo tale da consentire comunque l’accesso del pubblico all’interno del locale dove sono installati i distributori. All’interno dell’area è stata trovata e identificata una persona che stava consumando bevande. Il proprietario dell’esercizio è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro per violazione dell’ordinanza comunale.

Il provvedimento in vigore disciplina gli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande nell’area compresa tra via Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri, via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari, imponendo la chiusura dalle ore 23 alle 5. L’ordinanza è stata adottata dall’Amministrazione comunale in accordo con le associazioni di categoria per prevenire fenomeni di degrado urbano, bivacchi e attività illecite che si verificano in prossimità delle aree dei distributori automatici, come segnalato da alcuni cittadini.