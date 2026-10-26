Rimini, disarcionato in servizio dalla moto d’acqua: “Nessuna onda anomala, non è vittima del dovere”

Un’onda anomala, secondo la sua ricostruzione, lo avrebbe disarcionato dalla moto d’acqua mentre era impegnato in un servizio di controllo lungo la costa riminese. L’incidente, avvenuto il 17 giugno 2017, aveva portato al ricovero del sovrintendente della Polizia di Stato all’ospedale Infermi di Rimini. A distanza di anni, però, il Tribunale, con la sentenza del giudice Lucio Ardigò, ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la presenza di una condizione di pericolo straordinaria. Il giudice ha così respinto la richiesta dell’agente di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con i relativi benefici economici.

L’incidente 9 anni fa

Al momento dell’incidente, il poliziotto prestava servizio presso la Squadra nautica della questura di Rimini ed era impegnato in un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale nel tratto di mare compreso tra Torre Pedrera e Miramare. Erano circa le 15 quando, mentre conduceva una moto d’acqua, perse l’equilibrio e finì in mare, rendendo necessario il successivo intervento sanitario.