Rimini, disabili e mondo del lavoro: continua il progetto Campus

Avanti tutta con il progetto “Campus” a Rimini: è stato finanziato anche quest’anno il percorso educativo che mira a facilitare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per le ragazze e i ragazzi con disabilità cognitive. Il progetto dell’associazione Esplora è infatti “un’iniziativa recentemente rifinanziata dal distretto di Rimini- spiega l’amministrazione- che nasce dalla necessità di garantire una crescita individuale adeguata ai giovani con disabilità al termine del loro percorso scolastico, avviandoli e accompagnandoli verso una professione”. Il finanziamento annuale previsto è di 85.000 euro e destinatari sono un numero compreso tra 10 e 15 giovani adulti, di età tra i 18 e i 24 anni. I partecipanti sono coinvolti in àttività quotidiane incentrate sul raggiungimento dell’autonomia personale e professionale. Il progetto si estende anche alle loro famiglie che sono aiutate nel riconoscere i bisogni di indipendenza e autodeterminazione dei loro cari. “Un progetto che rappresenta un vero e proprio investimento nel futuro dei nostri giovani adulti con disabilità - sottolinea quindi l’assessore comunale alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda - andando a fornire loro un sostegno soprattutto in quella fase sempre delicata che è il momento di transizione scuola-lavoro”. Il programma infine “mira a creare un ambiente inclusivo che valorizzi le competenze e le potenzialità di ciascuno- conclude l’assessore- assicurando che ogni giovane abbia l’opportunità di sviluppare pienamente le proprie capacità”