Rimini, diffonde foto intime dell’ex fidanzata con nome e cognome: 48enne denunciato

Una vicenda di violenza psicologica, persecuzione e diffusione illecita di immagini intime su cui la Polizia di Stato di Rimini ha fatto piena luce. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni residente a Rimini, individuato e denunciato dagli investigatori della Squadra Mobile a seguito di una complessa e dettagliata attività d’indagine. L’incubo della vittima, una donna di 42 anni anch’essa residente a Rimini, è culminato nel marzo scorso con la pubblicazione sul web di sue fotografie intime, accompagnate e rese facilmente riconducibili a lei da nome e cognome stampati in chiaro.