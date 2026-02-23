Rimini, dialisi: confermato il trasporto gratis casa-ospedale

Il Comune di Rimini ha approvato la prosecuzione del progetto “Trasporto socio-assistenziale per dializzati” per altri dodici mesi, a decorrere dal 1° marzo 2026.
Il servizio, gestito dal Consorzio Sociale Romagnolo – Società Cooperativa sociale con sede a Rimini, garantisce il trasporto dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica verso i centri di dialisi del territorio, assicurando loro continuità nelle cure e supporto concreto nella quotidianità.
Il progetto è finanziato con un contributo annuo complessivo di 92.925 euro, di cui 62.925 euro derivano dalle risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.) e 30.000,00 euro erogati dall’Azienda USL della Romagna.