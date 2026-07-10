Rimini. Deve scontare una pena, arrestato dalla Squadra mobile

Il personale della Squadra Mobile di Rimini ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale nei confronti di un cittadino italiano. L’uomo è stato rintracciato in città e, dopo le procedure di identificazione e la redazione degli atti di rito, è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Il provvedimento fa seguito a condanne definitive per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi a Rimini negli anni 2020 e 2025. Il soggetto dovrà scontare una pena residua di quattro anni, nove mesi e ventisette giorni di reclusione.