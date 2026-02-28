Rimini, deve scontare un anno e 4 mesi per ricettazione: scoperto nei pressi del porto canale

Verso le 21 di sabato 21 febbraio un equipaggio della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione, nel territorio di Rimini ha proceduto al controllo di un’autovettura che circolava nei pressi del porto canale. Gli accertamenti, estesi oltre che al conducente anche a tutti gli occupanti del veicolo, permettevano di appurare che un trasportato, un rumeno classe 1992, risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Trieste nel 2025 per una sentenza di condanna alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di ricettazione. Accompagnato presso gli Uffici della Questura di Rimini è stato sottoposto ad identificazione e trattenuto per essere associato alla locale casa Circondariale nella mattinata di domenica.