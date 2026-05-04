Rimini, deve scontare quasi tre anni di carcere: la Polizia lo scopre

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, a Rimini le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione, la cui pena da scontare è di quasi tre anni, con annessi 13.000 euro di multa. Una volante aveva effettuato il controllo di un’auto in marcia, con a bordo un uomo ed un bambino. Dai controlli effettuati emergeva che a carico dell’uomo vi era la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione per diversi reati riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il marocchino è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, per poi essere tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.