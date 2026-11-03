Rimini, deve scontare oltre 6 anni di carcere: 39enne rintracciato e arrestato dalla Polizia

Oltre sei anni di reclusione da scontare per una serie di reati commessi nel corso degli anni tra l’Emilia-Romagna e le Marche. È quanto dovrà espiare un uomo di 39 anni, rintracciato e arrestato nelle scorse ore dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

L’attività investigativa e di ricerca, condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, ha permesso di chiudere il cerchio attorno al 39enne. Gli agenti lo hanno individuato direttamente presso il suo domicilio, nel territorio riminese.

Una volta rintracciato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti burocratici e, subito dopo, formalmente trasferito presso la casa circondariale di Ferrara, dove sconterà la pena detentiva disposta dall’autorità giudiziaria.

Il provvedimento eseguito compendia il cumulo di diverse condanne, ormai divenute definitive, accumulate nel tempo per fatti commessi tra il 2016 e il 2021. Nello specifico, il conto finale della giustizia prevede l’espiazione di 6 anni, 3 mesi e 2 giorni di reclusione, ai quali si aggiungono 6 mesi di arresto e il pagamento di sanzioni pecuniarie per complessivi 7.777 euro.

Un curriculum criminale variegato quello emerso dai provvedimenti: tra i reati contestati e accertati figurano il possesso e la fabbricazione di documenti d’identificazione falsi, la ricettazione e le false attestazioni sull’identità personale rese a un pubblico ufficiale. A pesare sul cumulo di pena c’è anche un furto in appartamento, commesso nel settembre del 2018. Il quadro si completa infine con plurime violazioni del Codice della strada, in particolare per guida senza patente, registrate tra il 2020 e il 2021 in diverse località tra le due regioni.