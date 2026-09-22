Rimini, deve scontare due anni per rapine e resistenza: ragazza sorpresa con le valigie in hotel mentre stava per scappare

Deve scontare due anni per rapine e resistenza ed era pronta a scappare con le valigie in mano. Ieri a Rimini la Polizia di Stato ha arrestato una ragazza algerina. Nello specifico, in serata la Sala Operativa, essendo emersa la presenza in città di una ragazza che aveva un ordine di carcerazione da eseguire, ha mandato una volante presso un hotel, nella zona di Marebello, dove la giovane stava alloggiando.

I poliziotti, una volta arrivati, circoscrivevano l’area, in modo da evitare che la ricercata potesse scappare, tenendo sotto osservazione tutte le uscite, individuata la stanza esatta in cui la ragazza si trovava, sono riusciti a fermarla, già con le valigie in mano, sospettosa che qualcuno potesse averla riconosciuta.

A quel punto, non avendo dubbi sulla sua identità, essendo già molto nota alle Forze dell’ordine per i diversi precedenti accumulati, nonostante la giovane età, ma dovendo comunque procedere ai rilievi fotodattiloscopici, è stata accompagnata in Questura. Al termine degli accertamenti è stata trasportata presso la Casa Circondariale di Forlì per un cumulo di pene per reati commessi a Rimini per rapine e resistenza a pubblico ufficiale.