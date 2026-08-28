Rimini, deve scontare 2 anni per violenze in famiglie: scoperto in albergo a Rivazzurra

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo 40enne della Romania. Tramite portali investigativi, lo ha individuato in un hotel di Rivazzurra. Giunti nella struttura ricettiva, gli agenti lo rintracciavano ed accertata la sua identità, si procedeva ad accompagnarlo in questura per ulteriori accertamenti. A seguito di questi accertamenti, veniva confermata la pena a suo carico di due anni di reclusione poiché si era reso responsabile del reato di lesioni personali contro familiari con l’uso di armi. Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini.