Rimini, “deve assistere il figlio disabile, l’azienda cambi gli orari di lavoro”: il tribunale dà ragione alla mamma

Il diritto di conciliare i tempi di vita e di lavoro, soprattutto quando si tratta di assistere un familiare con disabilità, incassa una conferma fondamentale nelle aule di giustizia. Con una recente ordinanza, il Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso di una lavoratrice, dipendente di una grande azienda del settore della grande distribuzione, ordinando alla società di rimodulare i turni della donna, concentrandoli esclusivamente nella fascia mattutina per consentirle di accudire il figlio minore disabile. Al fianco della madre si è schierata, con un ricorso ad adiuvandum, anche la Consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, ottenendo un provvedimento che fissa un precedente importantissimo per il diritto del lavoro e per il welfare familiare.