Rimini, deve andare in carcere per furti e oltraggio, scoperto in uno stabile abbandonato

Nella nottata del 11 dicembre 2025, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo di origini marocchine, con pregiudizi di Polizia, destinatario di un provvedimento di unificazione pene per i reati di furto e oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Le Volanti, si recavano presso uno stabile abbandonato per effettuare un controllo all’interno e nella fattispecie trovavano un individuo sprovvisto di documenti.
Dal controllo in banca dati si emergeva che a carico dell’uomo vi era un’esecuzione con contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini.
Al termine degli accertamenti di rito che confermavano essere l’effettivo destinatario del provvedimento anzidetto, veniva tratto in arresto in attesa della traduzione presso la Casa Circondariale di Rimini.