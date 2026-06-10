Rimini, detenuto simula un malore in carcere, poi aggredisce due agenti e li manda all’ospedale

Caos in carcere domenica pomeriggio a Rimini, con due agenti finiti al pronto soccorso. Un detenuto di 25 anni prima ha simulato un malore in cella, poi in infermeria ha iniziato ad insultare gli infermieri. Una volta arrivati gli addetti alla sicurezza, il 25enne di origini africane ha aggredito un ispettore ed un assistente capo coordinatore. Per l’ispettore la diagnosi è di una frattura di un dito ed una contusione al ginocchio, per l’assistente capo coordinatore frattura di una costola. I due feriti, sono stati trasportati all’Infermi da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 20 e 15 giorni.