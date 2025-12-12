Rimini. Detenuto si dà alla fuga durante una visita in ospedale. Ri - catturato dalla polizia dopo qualche ora

Un detenuto della casa circondariale di Rimini era evaso questa mattina dall’ospedale Infermi dove era stato accompagnato per una visita medica urgente. Dopo una fuga di qualche ora, il detenuto (un uomo marocchino di 38 anni) è stato rintracciato dalla polizia di Stato insieme agli agenti della penitenziaria in uno stabile abbandonato in zona mare. Lo stesso edificio dove mercoeldì sera era stato arrestato dagli agenti dopo l’emissione di una nuova sentenza che aveva comportato per lui un cumulo di pene (per rapine e altri reati predatori) per un totale di tre anni e mezzo. L’uomo ora è stato riportato nel carcere dei Casetti: a causa dell’evasione incorrerà in un aggravamento della misura.