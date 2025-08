Rimini. Denunciati tre campanellari per gioco d’azzardo

Tre persone sono state denunciate a piede libero dalla Polizia Locale per il reato di gioco d’azzardo in concorso. Il fatto è avvenuto ieri sera a Rivazzurra, dove gli agenti hanno sorpreso un gruppo di persone intento a organizzare il noto “gioco delle tre campanelle” sui Viali delle Regine.

L’intervento è scaturito da uno dei quotidiani controlli sul territorio da parte della squadra di Polizia Giudiziaria. Gli agenti hanno notato il gruppo, che includeva anche falsi giocatori usati per attirare i passanti.

Durante l’operazione, la pattuglia è riuscita a fermare e identificare tre dei sospettati, mentre altri complici si sono dileguati nella folla. I tre fermati, tutti denunciati, dovranno rispondere del reato di “gioco d’azzardo in concorso”, previsto dall’articolo 718 del codice penale. Si ricorda che per gli indagati vige la presunzione di innocenza.

L’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza e i turisti a diffidare di queste attività illecite, il cui meccanismo si basa sempre sulla complicità tra chi gestisce il gioco, chi fa da “palo” e finti partecipanti che simulano vincite per trarre in inganno i passanti. La Polizia Locale ha confermato che proseguirà i controlli per contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza e il decoro nelle zone turistiche della città.