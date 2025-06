Rimini. Denise, acrobata tra stoffa e danza “Così volo a 8 metri da terra”

Così volo a otto metri da terra». Acrobata professionista e istruttrice di acrobatica aerea, ma anche ex ginnasta, laureata in Scienze delle attività motorie e sportive e diplomata alla scuola di circo Flic. È il curriculum di Denise Bellettini, 26 anni, riminese doc. Per gli esercizi si avvale dell’impiego di una striscia di tessuto, leggermente elastica, lunga circa 7 metri, e fissata a un gancio, con la quale effettua acrobazie spettacolari, tra chiavi di movimento e cadute simulate. Durante la performance il tessuto viene annodato e sciolto mentre il corpo disegna volteggi nell’aria.