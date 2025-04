Rimini. Denis Preite è il nuovo presidente di FIPE-Confcommercio della provincia

Novità ai vertici di FIPE-Confcommercio per la provincia di Rimini. Denis Preite, amministratore della Orazio Nelson’s Srl e titolare di diverse attività di pubblico esercizio nel territorio riminese, è stato nominato nuovo presidente provinciale dell’associazione.

Preite prende il posto di Gaetano Callà, figura storica del settore e presidente uscente dei pubblici esercizi riminesi, che continuerà a far parte del consiglio direttivo. Insieme a lui restano in carica anche Giacomo Badioli (Cattolica), Marco Paolini, Leonardo Para (Rimini) e Alfredo Rastelli (Riccione). Il nuovo direttivo si arricchisce inoltre con l’ingresso degli imprenditori riminesi Daniela Mazza e Roberto Rinaldi.

«Ringrazio davvero i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato assegnandomi questa importante carica – dice il presidente di FIPE, Denis Preite – e da parte di tutti noi il ringraziamento va a Gaetano Callà che ha scelto di continuare a partecipare direttamente all’interno di FIPE in una nuova veste, quella di consigliere, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza. Siamo convinti che questo consiglio direttivo, composto da imprenditori titolari di locali con diverse vocazioni, sia in grado di rappresentare tutte le anime dei pubblici esercizi. Tra i principali obiettivi di questo mandato, sottolineo la volontà di fare squadra a livello provinciale per fare fronte alle criticità che vivono le imprese sui territori a seconda delle proprie specificità e di lavorare con un approccio inclusivo facilitando una partecipazione sempre più attiva da parte degli associati. Non siamo una élite che deve decidere per tutti, ma un gruppo che vuole coinvolgere i colleghi per trovare soluzioni condivise. Continueremo con impegno la battaglia contro l’abusivismo dilagante che coinvolge la nostra categoria su più fronti, sempre con un occhio attento alla sicurezza sul territorio. Al fianco di queste sfide, affronteremo insieme ai colleghi anche tutte le nuove problematiche che viviamo ogni giorno nei nostri locali, a cominciare dai cambiamenti che sono avvenuti nel modo di vivere l’intrattenimento che impongono nuove strategie anche per quanto riguarda la mobilità e il trasporto pubblico a tutti gli orari».