Rimini. Demolizione ex questura, Asi incontra i cittadini

A poco meno di due mesi dall’apertura del cantiere ‘ex Questura’ di via Ugo Bassi, la demolizione dei circa 100.000 mc di immobili procede secondo il programma che prevede di terminare i lavori entro il mese di ottobre. “In coerenza con un atteggiamento di dialogo aperto con la comunità - informa la proprietà -, ASI incontrerà, giovedì dalle 17.30 alle 18.30 nell’area verde attigua al cantiere su via Ugo Bassi, i cittadini che vorranno conoscere lo stato di avanzamento dell’intervento. In queste settimane il cantiere, settimanalmente controllato dagli enti preposti, ha certamente prodotto dei disagi per via della polvere causata dalle demolizioni. Sono stati utilizzati mezzi e cannon frog per attenuarli ed è stato sempre tenuto aperto un confronto coi cittadini sulla pagina Facebook di RiminiLife”.