Rimini, Della Vista (Conflavoro): “Centri commerciali, il futuro non si costruisce chiudendo”

“Centri commerciali aperti, città vive, il futuro non si costruisce chiudendo”. È il pensiero di Corrado Della Vista, presidente Conflavoro PMI Rimini

“Non condivido l’idea - sottolinea Della Vista - che chiudere i centri commerciali la domenica possa essere una soluzione per tutelare il lavoro o rivitalizzare i centri cittadini. Ritengo, al contrario, che sia una visione che guarda indietro, mentre oggi servono scelte capaci di interpretare il presente e costruire il futuro. Nel dibattito riemerso in questi giorni sull’ipotesi di limitare o bloccare le aperture domenicali, sento quindi il dovere di esprimere una posizione chiara e concreta, basata sull’esperienza diretta di chi fa impresa, crea lavoro e vive quotidianamente il territorio. Viviamo in un mondo che va avanti. Nelle grandi città italiane e, ancor di più, nei Paesi più avanzati, locali e centri commerciali sono aperti anche H24. Tornare oggi a parlare di chiusure appare fuori dal tempo e poco coerente con le reali abitudini delle persone, delle famiglie e dei turisti.

Ricordo bene quando a Rimini non esisteva ancora un centro commerciale di riferimento. In quegli anni i flussi di persone si spostavano verso Savignano sul Rubicone e altri territori limitrofi. Addirittura, prima delle liberalizzazioni introdotte dalla legge Bersani, quando in Italia i centri commerciali erano chiusi la domenica, molte famiglie si spostavano oltre confine, nei Paesi confinanti con l’Italia, proprio per poter fare acquisti e trascorrere una giornata diversa. Questo dimostra un fatto semplice e inconfutabile: la domanda non si elimina chiudendo, si sposta. E quando si sposta, il territorio perde valore, flussi economici e opportunità”.

“Il centro commerciale - continua Della Vista - oggi non è solo consumo. È shopping, ma anche divertimento, e sempre più spesso cultura. È un luogo dove le persone si incontrano, socializzano, trascorrono tempo insieme. Per molte famiglie, giovani e anziani rappresenta uno spazio di aggregazione moderno, sicuro e accessibile, dove stare al riparo nelle giornate piovose o trovare refrigerio d’estate. È parte integrante del tempo libero contemporaneo e delle nuove abitudini sociali. Non a caso, come azienda, inseriamo questi luoghi anche all’interno di escursioni settimanali, percorsi di stage e attività con le scuole, dedicando spesso mezza giornata a esperienze organizzate, soprattutto quando il meteo non aiuta”.