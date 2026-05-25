Rimini, delitto Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci: “Giornata positiva, ora sono in attesa della sentenza e spero trionfi la verità”

«È stata una bella giornata e molto positiva». Così ha commentato, al termine dell’udienza, la moglie di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci. «Adesso sono in attesa della sentenza, ma spero sempre che trionfi la verità, come ho sempre detto fin dal primo giorno». Su quanto detto in aula è intervenuta anche la sua legale, l’avvocata Chiara Rinaldi. «Quella di oggi è stata una ricostruzione finalmente oggettiva, precisa e senza voli pindarici o rappresentazioni fantasiose. Sono infatti stati riportati elementi reali, ordinati e storicamente avvenuti»