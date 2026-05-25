Rimini, delitto Pierina Paganelli. I legali dei familiari: “Attacco inedito della difesa di Dassilva a persone estranee al processo, la loro lettura non è in linea con i risultati degli atti processuali”

«Riteniamo inedito l’attacco della difesa di Dassilva che abbiamo ascoltato oggi in aula nei confronti di soggetti che non sono parte di questo processo (i fratelli Bianchi, ndr) ma destinatari di numerosi atti di indagine con riscontri però negativi e di estranierà». È il commento degli avvocati dei familiari di Pierina Paganelli, Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo. «La linea ci ha colpiti ma non in positivo, anche se va detto che tutte le arringhe difensive sono sempre molto suggestive. Vanno però lette in base alle attinenze con i dati emersi durante l’istruttoria per capire dove si tratta di suggestioni e dove di elementi concreti che possono influenzare la decisione della Corte. Ad oggi non riteniamo di aver ascoltato elementi che abbiano spostato il nostro convincimento, ma ovviamente sarà la Corte a decidere. La lettura data oggi però non è assolutamente in linea con quanto abbiamo letto e con le risultanze degli atti processuali».