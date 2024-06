Bloccata per il momento la comparazione dei dna sulle macchie ematiche e biologiche rinvenute sul cadavere di Pierina Paganelli e sulla scena del crimine. Si farà in incidente probatorio con consulente tecnico nominato dal gip. Lo hanno chiesto gli avvocati di Louis Dassilva, per il momento unico indagato.

