Rimini, delitto Paganelli, Loris Bianchi: “Il rapporto tra Pierina e mia sorella era fatto di scaramucce”

Conclusa la deposizione fiume del figlio di Pierina, Giuliano Saponi, è stato il turno di Loris Bianchi, fratello di Manuela. In aula con lui anche i suoi difensori, l’avvocato Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan. «Mia sorella aveva paura che dietro l’incidente di Giuliano ci fosse Louis Dassilva e provava sensi di colpa sul fatto che la sua relazione potesse aver quasi ucciso suo marito - ha ammesso Loris -. Il rapporto tra mia sorella e Pierina era fatto di scaramucce, il classico astio tra nuora e suocera. La sera del 3 ottobre? Rimasi a cena da Manuela e guardammo insieme a Giorgia l’adunanza dei Testimoni di Geova da remoto».