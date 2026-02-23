Rimini, delitto di Pierina. Valeria: “Quella notte mio marito era in casa, nel mese seguente non lavò mai le sue scarpe”

Valeria Bartolucci, davanti alla Corte, ha poi ripercorso quanto accadde la notte dell’omicidio di Pierina. «Mi alzai alle 2.30 per andare in bagno e lo vidi dormire sul divano con una coperta e addosso verosimilmente gli stessi pantaloni grigi e una maglia bianca che indossava nel pomeriggio (insieme alle scarpe marca Reebok di tela bianca)». L’indomani mattina «uscii intorno alle 6.35 e con lo scooter andai al lavoro e non ero presente quando Louis trovò il corpo di Pierina Paganelli. Nel mese seguente però non lavai mai le scarpe di mio marito, né lui le sue»

