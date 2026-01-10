Rimini, delitto di Pierina: Valeria Bartolucci indagata per false dichiarazioni

A pochi giorni dalla settima udienza del processo per la morte di Pierina Paganelli, calendarizzata per lunedì in Corte d’Assise, a sorpresa si allarga il fronte giudiziario nell’inchiesta sull’omicidio della pensionata avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Come rivelato ieri sera dalla trasmissione tv Quarto Grado, la Procura di Rimini ha indagato anche Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, per false dichiarazioni fornite al pubblico ministero. Salgono però così a tre le persone formalmente iscritte nel registro degli indagati di questo “giallo” dopo lo stesso 35enne senegalese, unico imputato dell’omicidio, e la sua ex amante Manuela Bianchi, quest’ultima indagata per favoreggiamento.
Secondo quanto emerso, Bartolucci non avrebbe preso parte né all’omicidio né a una sua eventuale pianificazione, ma avrebbe fornito dichiarazioni ritenute non veritiere dagli inquirenti al solo scopo di agevolare la posizione del marito. In particolare, chiedendo a Louis indicazioni sugli alibi da fornire agli investigatori in relazione ai suoi spostamenti la sera del 3 ottobre 2023.