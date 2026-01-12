Rimini, delitto di Pierina. “Sono un extracomunitario, vedrai che se la prenderanno con me”: l’investigatore Denti e le parole di Louis

Delitto di Pierina Paganelli: oggi è stato chiamato a deporre davanti alla Corte anche Ezio Denti, l’investigatore incaricato da Louis Dassilva e dai fratelli Bianchi nei giorni successivi all’omicidio e rimasto in carica soltanto per pochi giorni. «Ho ricevuto tre incarichi professionali per cercare di capire se l’incidente accorso a Giuliano Saponi potesse essere correlato all’omicidio di Pierina - ha spiegato davanti alla Corte -. Dassilva mi disse che aveva rapporti con Manuela e me li descrisse come “giochi di pianerottolo”. Lei, invece, manifestava un attaccamento più morboso nei suoi confronti. Loris, invece, mi disse che non gli piacevano i comportamenti di Pierina e che non era minimamente dispiaciuto per la sua morte, perché lo aveva chiamato “pappone”».

Sulla mattina dell’omicidio, invece, «Louis mi raccontò che aveva un appuntamento con Manuela. Poi, quando scese in garage, forse scalzo, toccò il polso e il collo di Pierina per capire se fosse ancora viva o meno». Denti ha rivelato anche che, nel 2023, in un incontro con i coniugi Dassilva avvenuto in un parco vicino a via del Ciclamino, lui gli confidò tutti i suoi timori per le indagini. «Sono un extracomunitario e vedrai che ora se la prenderanno con me».