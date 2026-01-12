Rimini, delitto di Pierina, si torna in aula: Valeria e il vicino di Pierina tra i testimoni VIDEO

Oggi si torna in Corte d’Assise, dopo la pausa natalizia, per la settima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne pensionata uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. A poche ore dalla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di false dichiarazioni fornite al pubblico ministero, toccherà proprio a Valeria Bartolucci comparire in aula per rispondere alle domande del pm Daniele Paci, degli avvocati delle parti civili e dei difensori dell’unico imputato, Louis Dassilva, riguardo a quanto accaduto quella sera e l’indomani mattina e ai suoi rapporti con Pierina e la sua famiglia.

“Valeria è indagata ma è tranquilla e risponderà a tutte le domande” ha detto questa mattina ai cronisti l’avvocata Chiara Rinaldi prima di entrare in aula.

Anche Emanuele Neri