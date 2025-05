Rimini, delitto di Pierina: sfilata per l’innocenza di Louis, la comunità senegalese in piazza

Tra chi è convinto dell’innocenza di Louis Dasssilva, ci sono anche alcuni membri della comunità senegalese. In trecento, così hanno annunciato, questo pomeriggio sfileranno prima in centro storico a Rimini e per chiedere che venga fatta nuova luce sul caso e che il loro connazionale venga scarcerato il prima possibile. Dassilva, infatti, si trova rinciuso ai Casetti dal 16 luglio in quanto unico indagato per la morte della 78enne Pierina Paganelli.

Per manifestare il proprio dissenso, la comunità dei connazionali di Dassilva si è data appuntamento oggi pomeriggio per un corteo per le vie del centro storico. L’appuntamento è alle 15 alla stazione, per poi proseguire fino a piazza Cavour.

Non è la prima manifestazione in difesa dell’ex amante della nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Solo qualche giorno fa, davanti al tribunale di Rimini, qualche decina di persone si è presentata brandendo striscioni e lenzuoli in cui rivendicavano l’innocenza del giovane senegalese. Lo stesso giorno che la Procura ha fatto recapitare l’avviso di chiusura delle indagini.