Rimini, delitto di Pierina, riparte il processo con Louis Dassilva di nuovo in aula

Louis Dassilva oggi torna in aula. Riparte infatti il processo sul caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre di due anni fa nel garage di via Del Ciclamino. Unico imputato, il senegalese 36enne, ex amante della sua nuora, accusato di averla assassinata con 29 coltellate al ritorno dalla riunione di preghiera con la congregazione dei Testimoni di Geova di cui l’anziana faceva parte.
Dopo il rinvio dello scorso 15 settembre, l’udienza di oggi si prepara ad entrare nel vivo nel dibattimento non prima, però, di aver chiarito alcune questioni preliminari. Tra queste le quattro eccezioni sollevate dalla difesa del senegalese, assistito dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. In seguito, si procederà all’ammissione dei testimoni e delle prove.