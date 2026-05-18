Rimini, delitto di Pierina: per Louis Dassilva è il giorno della richiesta della pena VIDEO GALLERY

È arrivato il giorno delle richieste, a partire già da quella del pubblico ministero Daniele Paci che, con ogni probabilità, oggi al termine della sua lunga requisitoria chiederà l’ergastolo per l’unico imputato, Louis Dassilva. È infatti lui a processo con l’accusa di avere ucciso Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Dopo otto mesi di udienze fiume, decine e decine di testimoni (alcuni risentiti due volte), perizie, rari colpi di scena e più di uno scontro davanti alla Corte d’Assise, questa volta protagoniste saranno quindi le discussioni delle parti. Sempre oggi dovrebbe essere il giorno anche della discussione degli avvocati delle parti civili, Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo.