Rimini, delitto di Pierina: partono le operazioni per identificare l’uomo ripreso dalle telecamere

Si inizia questo pomeriggio intorno alle 16 a stabilire le regole del gioco che porteranno all’identificazione di Ignoto Uno.

Oggi, infatti, in via del Ciclamino, parte la prima tranche dell’incidente probatorio che dovrà stabilire una volta per tutte chi è Ignoto Uno ripreso dalla telecamera della farmacia. Ossia, chi è l’uomo che viene ripreso mentre passa alle 22:17, del 3 ottobre 2023, nella strada del delitto dirigendosi verso il condominio numero 31.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola