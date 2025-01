Rimini, delitto di Pierina Paganelli: pubblicano l’audio delle urla durante l’aggressione, youtuber indagati

Youtuber indagati per aver pubblicato on line l’audio delle urla di Pierina Paganelli. Si tratta del file in cui la povera vittima si sente urlare sette volte sotto i colpi dell’assassino. L’audio di una telecamera di sorveglianza che un residente in via Del Ciclamino ha posizionato sulla porta del proprio garage è finito pubblicato su due canali di YouTube a disposizione degli utenti.

Un atto insensibile e di cattivo gusto che ha portato immediatamente gli avvocati Monica e Marco Lunedei, che difendono i figli di Pierina Paganelli, a fare la segnalazione alla Polizia postale che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, è intervenuta per bloccare la pagina su cui era pubblicato l’audio. Al di là della denuncia scattata per la divulgazione di materiale d’indagine, sia pure non più segreto, prima di un’udienza preliminare, il “reato” più grave commesso da questi due YouTuber è sicuramente quello di aver avuto scarsa umanità e compassione. Non esiste nel codice penale la mancanza di empatia, certo, ma se solo si fossero immedesimati nei figli della povera Pierina costretti ad ascoltare le urla della mamma mentre veniva uccisa, beh sicuramente avrebbero rinunciato ai click.