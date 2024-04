Rimini, delitto di Pierina Paganelli, il consulente legale: “È coinvolta una persona estranea al nucleo familiare”

Delitto di Pierina Paganelli, c’è una quinta persona coinvolta. È quanto emerge dalle dichiarazioni a Quarto Grado del consulente Davide Barzan, che sta seguendo Manuela e Loris. Pierina Paganelli come è noto fu accoltellata il 3 ottobre 2023. Inizialmente il mirino degli inquirenti venne puntato sulla nuora Manuela Bianchi e suo fratello Loris, il vicino Louis Dassilva e la moglie di quest’ultimo Valeria Bartolucci. Ma tutti hanno un alibi. “Purtroppo quest’inchiesta nasce da un pregiudizio da parte degli investigatori - ha detto a Quarto Grado il consulente Davide Barzan - qual è questo pregiudizio? La frequentazione extraconiugale tra Manuela e Louis. Questo ha portato la procura a indagare in modo troppo affrettato appunto con questo grosso pregiudizio solo sul terzo piano di via del Ciclamino. Dopo sei mesi, quasi sette a breve, questa indagine da parte del pubblico ministero non ha portato a nulla assolutamente. Quindi bisogna certamente cercare in altri ambiti che non siano appunto quelli famigliari e quelli di prossimità”.

Un’altra persona coinvolta

Il team legale dei Bianchi ha quindi seguito una nuova pista: “Al momento indicazioni, se anche le abbiamo, le daremo sicuramente alla procura della Repubblica competente senz’altro - ha aggiunto Barzan - abbiamo un’idea, sicuramente l’avvocato a breve ne renderà edotta la procura. Si tratta di una persona completamente estranea al nucleo familiare e di prossimità, per intenderci estranea sia a Manuela, a Louis, a Valeria, a Loris. Non vorrei dire altro: abbiamo fatto indagini difensive che porteremo a conoscenza della procura nei prossimi giorni. Possiamo dire che abbiamo sentito dei testimoni e sicuramente porteranno, a mio avviso, alla risoluzione di questo giallo. Il movente è in fase di identificazione”.