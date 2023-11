Rimini, delitto di Pierina Paganelli: i segreti dei Testimoni e Davide Barzan a processo

Omicidio Pierina, la congregazione fa quadrato e blocca i cronisti spiegando tutto e il contrario di tutto sulle dinamiche del “tribunale” chiamato a giudicare il fedele che cade in disgrazia. Perché? È certo infatti che i “giudici” il giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina martoriato con 29 coltellate, avrebbero dovuto parlare del destino della nuora; un “processo” che stava causando a Manuela un fortissimo stato di angoscia, così come confermato dagli atti raccolti dagli investigatori della Squadra mobile della Questura. Ma chi sono i due denuncianti, i testimoni della relazione extraconiugale, obbligatori per far partire il procedimento? Pierina ha avuto un ruolo nella convocazione dei saggi o come per la rimozione dalla carica di servitore del ministero del figlio Giuliano, lo avrebbe appreso durante una delle adunanze? Domande non banali, per niente marginali, che potrebbero essere destinate ad avere un grosso impatto sull’inchiesta.

La bomba Barzan

Nel frattempo ieri si è appreso che un Tribunale vero, quello di Rimini, sta processando Davide Barzan con l’accusa di truffa aggravata per la compravendita di un immobile a Riccione. Il processo è iniziato il 9 gennaio e giovedì 13 novembre inizierà l’audizione dei testimoni. Barzan è difeso dagli avvocati Marlon e Ubaldo Lepera del Foro di Cosenza; le parti civili sono assistite dall’avvocato Francesco Vasini.

L’accusa

Secondo il capo di imputazione Barzan avrebbe consumato la truffa presentandosi «falsamente come avvocato e nel vantare le proprie abilità di mediatore». Il consulente legale, inoltre, avrebbe accompagnato le persone offese in una banca per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe esibito un falso contratto preliminare di compravendita «procurandosi così un ingiusto profitto corrispondente a 30.650 euro, somma consegnata a titolo di caparra sull’acquisto dell’appartamento. Con le aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alle persone offese un danno patrimoniale e con l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera».

Chi è Davide Barzan? È il consulente che dal giorno in cui i giornalisti riminesi hanno reso nota l’esistenza della registrazione in cui si sentono le grida e gli ultimi istanti di vita della 78enne, prima in coppia con l’investigatore Ezio Denti e poi da solo, ha assistito la nuora di Pierina, Manuela Bianchi (che la mattina del 4 ottobre ha trovato il cadavere della suocera nel garage del condominio di via del Ciclamino), il fratello Loris che la sera dell’omicidio si trovava a casa della sorella, Louis Dassilva il 32enne cittadino senegalese legato a Manuela da una relazione sentimentale e la moglie di questo, Valeria Bartolucci, vicini di casa di Pierina.