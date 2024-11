Posti uno accanto all’altro, ecco i due filmati su cui si stanno scontrando accusa e difesa nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Si tratta di due video di sorveglianza per cui domani il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, nominerà il perito per l’esperimento giudiziale. C’è da capire se nei video l’uomo che si vede passare è Louis Dassilva, indagato per l’omicidio, o Emanuele Neri, il vicino di casa che ha già detto di riconoscersi. Il video di cam3 della farmacia San Martino è invece ciò che per la squadra mobile e la Procura incastrerebbe il presunto assassino della 78enne. Il perito dovrà quindi prendere in visione i frame dei due video e metterli a confronto, ma si eseguiranno anche rilievi direttamente in via del Ciclamino. Qui sotto il nuovo video esaminato.