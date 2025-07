Rimini, delitto di Pierina, oggi udienza decisiva per Dassilva: si decide il rinvio a giudizio

Oggi potrebbe essere il giorno in cui il “caso Pierina” approderà alla fase ufficiale del processo, con l’avvio del dibattimento.

Il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Deflorio potrebbe decidere infatti se rinviare a giudizio Louis Dassilva, il 35ennne senegalese unico accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, e per questo in carcere dal 16 luglio dell’anno scorso.

La battaglia legale a suon di perizie e incidenti probatori potrebbe dunque approdare in Corte d’assise tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, dando inizio al dibattimento, nel caso in cui il giudice decidesse che l’ex amante della nuora dell’anziana Testimone di Geova debba essere processato.

Un’udienza che si preannuncia tecnica (e a porte chiuse) alla quale non è certo che Dassilva parteciperà. I suoi legali, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, fanno sapere che il loro assistito deciderà «domani mattina (questa mattina, ndr) se prendervi parte, essendo un’udienza puramente tecnica, della quale potrebbe non comprendere molto, non essendo l’italiano la sua lingua madre». Pochi punti fermi anche per quanto riguarda l’esito dell’udienza preliminare. E’ possibile infatti che il gup si prenda più tempo per decidere, poiché, come fanno presente i legali «abbiamo anche posto delle condizioni di nullità su cui il giudice dovrà pronunciarsi».