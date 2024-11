Rimini, delitto di Pierina. Minacce e insulti: ora anche Valeria rischia il processo

E’ indagata per aver minacciato e diffamato Manuela Bianchi, la donna con la quale il marito, Louis Dassilva, aveva avuto una relazione extraconiugale. In questi giorni il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiuso le indagini a carico di Valeria Bartolucci, la 51enne moglie di Dassilva, e mentre quella per stalking si avvia all’archiviazione, quella parallela per minacce e diffamazione aggravata, invece, è stata chiusa con avviso alle parti che prelude ad una richiesta di rinvio a giudizio a breve giro.

La vicenda si inserisce in quella ben più ampia delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. La Bartolucci qualche mese dopo l’omicidio apprese dagli investigatori della Squadra mobile, ma non solo, che il marito Louis, 34enne senegalese, aveva avuto e forse manteneva ancora in piedi una relazione extraconiugale con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola