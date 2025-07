Rimini, delitto di Pierina: Louis Dassilva assente all’udienza che deciderà sul rinvio a giudizio VIDEO

Oggi è il giorno in cui il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Deflorio deciderà se Louis Dassilva dovrà essere rinviato a giudizio per l’omicidio della 78enne testimone di Geova, Pierina Paganelli.

Dopo il rinvio della scorsa settimana, disposto per ragioni tecniche, aggiornando l’udienza alla mattina di oggi per la discussione, il delitto di via Del ciclamino potrebbe avviarsi concretamente alla fase processuale. Difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, Louis neanche questa mattina sarà presente in aula. Il 35enne è in carcere dal 16 luglio dell’anno scorso: imminente la scadenza dei termini per la custodia cautelare.

Lunedì scorso la seduta era stata tolta in circa mezz’ora: dopo aver rigettato le eccezioni sollevate dalla difesa, il giudice aveva aggiornato per la discussione, lasciando da sciogliere solo una questione tecnica, legata alla tempistica di una notifica.

Il rigetto invece delle eccezioni ha spazzato via alcune questioni (come quelle legate all’interrogatorio dell’incidente probatorio della nuora di Pierina Manuela Bianchi - ex amante di Dassilva) che avrebbero potuto cambiare il corso del processo. Intanto, non è escluso che la difesa porga nuove eccezioni all’attenzione del gip. Di certo, la discussione potrebbe essere lunga e prolungarsi nel pomeriggio.