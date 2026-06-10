Rimini, delitto di Pierina, la Procura farà appello contro l’assoluzione di Louis Dassilva. Manuela Bianchi: “Io ho sempre detto la verità”

La Procura di Rimini farà appello contro l’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata oltre 15 ore in cui la Corte d’Assise, due giudici togati e sei popolari, hanno vagliato migliaia di pagine di atti, tra cui perizie e testimonianze.
L’appello sarà proposto una volta depositate le motivazioni, tra 90 giorni. Dassilva, come da dispositivo letto in aula dalla presidente d’assise Fiorella Casadei è stato assolto ex articolo 530 comma 2 di procedura penale, in pratica la vecchia insufficienza di prove, per non aver commesso il fatto.