Rimini. Delitto di Pierina: la nuora non ha convinto del tutto gli investigatori, emerse diverse contraddizioni

Si sarebbe contraddetta in più di un passaggio, Manuela Bianchi. Durante le quasi 11 ore di interrogatorio, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne ammazzata il 3 ottobre scorso in via Del Ciclamino, non avrebbe convinto del tutto gli investigatori. Per questa ragione il confronto con gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vice questore aggiunto Dario Virgili, e il sostituto procuratore Daniele Paci, sarebbe proseguito così tanto a lungo. Com’erano i rapporti con Pierina? Gli alibi di ciascuno dei soggetti che rientrano in questa storia che ha ancora i contorni del giallo reggono ancora? Dov’era ognuno dei protagonisti di questo mistero che dura da quatto settimane mentre Pierina veniva ammazzata con quasi trenta coltellate? Gli inquirenti stanno cercando di mettere ogni elemento di questo complicato puzzle al proprio posto. Nel registro degli indagati non compare nessun nome. Ma ancora per quanto?