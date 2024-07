Rimini, delitto di Pierina, la moglie a Louis: “Resisti, siamo con te”

«Signor Louis Dassilva la persona nel video della farmacia la sera dell’omicidio è lei. È una prova importante contro di lei, come avrà capito, che ha in mano la Procura della Repubblica. Vuole dire qualcosa? Vuole confessare?». Non sono forse le parole esatte, ma è questo il senso di quanto ieri mattina è stato detto dal giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, a Louis Dassilva dopo averne autorizzato la detenzione in carcere. Di fronte al giudice, seduto proprio davanti a lui, mentre un po’ più indietro c’erano il sostituto procuratore e il suo difensore, Louis ha tenuto gli occhi bassi, lo sguardo fisso e la voce flebile. «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere», ha detto l’indagato.

