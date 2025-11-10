Rimini, delitto di Pierina, la figlia Chiara: “Mia madre non aveva nemici, ultimamente vedeva Manuela nervosa”

Processo per la morte di Pierina Paganelli. La prima testimone a comparire questa mattina davanti alla Corte d’Assise è stata Chiara Saponi, una dei tre figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. In aula, accanto ai suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi, era presente come sempre elegantissimo anche Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico imputato e accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Assente, invece, la moglie Valeria Bartolucci. «Mia madre non aveva timori e nemici, né tantomeno debiti - ha detto Chiara Saponi rispondendo alle domande del pm Daniele Paci -. L’ultima volta che l’ho vista è stato dieci giorni prima che morisse, perché l’avevo accompagnata a prendere gli occhiali da vista, poi prese il Covid e non ci vedemmo più, ma ci sentimmo solo per telefono o messaggi. Mia madre mi disse che ultimamente vedeva Manuela nervosa e pensava che il suo amante abitasse nell’altra palazzina di via del Ciclamino, perché lei a Giacomo disse che era un ex militare che aveva dei figli e lì c’era uno con quelle caratteristiche. Io però non ho mai fatto ricerche per capire chi fosse. Nemmeno lei credo, sennò me l’avrebbe detto, perché mi raccontava tutto».

Rispondendo poi alle domande degli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei Chiara Saponi ha ammesso che «il rapporto con mia madre era splendido. Era una persona molto presente, un punto di riferimento che c’era quando avevamo bisogno e insieme parlavamo di qualsiasi cosa. Oltre alla perdita di una madre c’è un vuoto incolmabile soprattutto per l’ingiustizia, perché non si può morire così. La mancanza c’è ogni giorno, ma con essa anche l’angoscia per come è morta. Non ho sentito nemmeno ancora alcuna registrazione, perché mi sembra ancora che se alzo il telefono lei mi possa rispondere».