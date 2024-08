Rimini, delitto di Pierina, la criminologa Bruzzone: “Troppi aspetti da chiarire, nessuna prova contro Louis”

La telefonata di Manuela Bianchi al 118 dopo aver trovato il corpo di Pierina senza vita? «Quella chiamata ci ha fatto fare delle riflessioni che saranno contenute nel nostro lato di esame. Non abbiamo l’audio perché non è compreso tra gli allegati dell’ordinanza, ma solo la trascrizione. Ci sono molti elementi di perplessità su quella telefonata». Lo sostiene la consulente Roberta Bruzzone che continua anche a essere convinta dell’innocenza di Louis Dassilva; non è lui l’assassino di Pierina Paganelli, secondo la criminologa e consulente dell’indagato senegalese, un concetto espresso nuovamente in un’intervista al magazine on line, Mow.

