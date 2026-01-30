Rimini, delitto di Pierina: l’udienza al Tribunale della libertà sulla custodia cautelare per Louis Dassilva

Stamane è fissata (alle 9.30) l’udienza davanti al Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame della custodia cautelare in carcere di Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal luglio 2024 e unico imputato nel procedimento per la morte di Pierina Paganelli, nonché amante della nuora della 78enne.

La Cassazione, con sentenza pubblicata la scorsa settimana, aveva rinviato la decisione al Tribunale della Libertà affinché motivasse in maniera più puntuale alcuni passaggi (tra i quali le dichiarazioni da Manuela Bianchi) con cui aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. È stata comunque la seconda volta che la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale.