Rimini, delitto di Pierina, l’emozione del figlio Giuliano in tribunale: “Parlerò dopo” VIDEO GALLERY

Questa mattina si torna in aula per il processo a Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino. A testimoniare davanti alla Corte d’Assise toccherà al figlio di Pierina, Giuliano Saponi (che sarà chiamato a rispondere in particolare sui rapporti con l’ex moglie e tra la lei e sua madre e soprattutto sull’incidente del 7 maggio di due anni fa) e al fratello di Manuela Bianchi, Loris. Quest’ultimo dovrà ricostruire cosa accadde la sera del 3 ottobre quando ha sempre sostenuto di essere rimasto a casa della sorella tutta la sera insieme alla nipote Giorgia.

Visibilmente emozionato Giuliano all’ingresso in aula: “Parlerò dopo, ci vediamo dopo”