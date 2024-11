Rimini, delitto di Pierina, incidente probatorio in tre fasi, Manuela in aula con Louis: “Presenziare è un mio diritto” VIDEO

Si è appena conclusa davanti al gip di Rimini Vinicio Cantarini l’udienza per fissare gli esperimenti probatori sui video che incastrerebbero, secondo la procura, l’assassino di Pierina Paganelli. Presente oggi, Louis Dassilva, 34enne senegalese in carcere da 16 luglio e Manuela Bianchi la nuora di Pierina che con l‘indagato aveva avuto una relazione sentimentale. I due ovviamente non si sono potuti parlare, Louis Dassilva era seduto nello spazio riservato agli indagati, Manuela Bianchi in quella delle parti offese. Con la Bianchi c’erano gli avvocati Nunzia Barzan e Marika Patrignani oltre al consulente criminalista Davide Barzan.

Dassilva e invece difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

I tre consulenti

Tre i consulenti che collaboreranno alle analisi tecniche quello del sostituto procuratore Daniele Paci, e quello della difesa con l’ingegnere Sebastiano Battiato nominato dal GIP per l’esperimento giudiziale nell’abito dell’incidente probatorio legato all’analisi de video di CAM 3, ossia della farmacia San Martino di via del ciclamino che la sera del 3 ottobre 2023 ha ripreso un soggetto tornare verso il condominio in un orario compatibile con l’omicidio.