Rimini, delitto di Pierina: in settimana attesi Loris e Louis in Questura

Le ultime rivelazioni che hanno gettato ombre sulle dinamiche familiari tra Manuela, il marito Giuliano e la suocera Pierina possono aprire altri squarci nel vissuto dei protagonisti di via Del Ciclamino, ancora assediati dai giornalisti in quotidiana attesa tra i porticati dei palazzi e l’ingresso della questura. Ed è proprio in questura che sono attesi in settimana anche Loris Bianchi, Louis Dassilva e probabilmente anche la figlia 16enne di Giuliano e Manuela.

Dopo l’audizione di oltre 14 ore che ha visto Valeria Bartolucci, la moglie di Louis, rendere sommarie informazioni agli investigatori della Squadra mobile da venerdì sera fino a sabato dopo le 18, ora si avvicina il “secondo round” degli altri personaggi coinvolti nella vicenda. Nessuno di questi, si ricorda, è attualmente indagato, e vengono tutti sentiti a sommarie informazioni testimoniali, così come è avvenuto nella scorsa settimana per Manuela, che ora si è ricongiunta sotto il tetto coniugale con il marito Giuliano, dopo le dimissioni dal Sol et Salus.

Sollevato dall’incarico

Proprio Giuliano è al centro delle nuove rivelazioni, secondo cui l’uomo, lo scorso aprile, è stato rimosso dall’incarico di servitore del Ministero dagli Anziani della congregazione riminese dei Testimoni di Geova in seguito a una relazione della moglie, che avrebbe riferito dei debiti contratti dal marito (circa 7mila euro e un prestito da 15mila). Ricostruzione che tuttavia il consulente legale Davide Barzan sembra contestare perché le cose sarebbero andate diversamente.

Con l’obiettivo di fare il punto sui rapporti familiari e le dinamiche si sono instaurate tra la famiglia Bianchi e Saponi, all’inizio di questa settimana gli avvocati Monica e Marco Lunedei incontreranno i loro assistiti, Giuliano insieme ai fratelli Giacomo e Chiara. Al momento, infatti, il figlio di Pierina non è in grado di ricordare nulla del sollevamento dall’incarico religioso per via dei traumi arrecati dall’incidente avvenuto in circostanze sospette lo scorso 7 maggio.

I pezzetti del puzzle, molti dei quali ancora in cerca del giusto incastro, sembrano però suggerire l’esistenza di rapporti tesi in famiglia, esacerbati probabilmente dalla crisi matrimoniale tra Giuliano e Manuela, che lo scorso aprile era pienamente in atto. La donna, infatti, si era trasferita a casa del fratello Loris, a Riccione, per poi tornare a vivere in via Del ciclamino dopo il terribile incidente che aveva ridotto il marito in fin di vita.