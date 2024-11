Rimini, delitto di Pierina: il Dna sarà comparato anche con quello di Manuela, tracce rovinate dalla muffa

I Dna di Manuela Bianchi e del fratello Loris Bianchi saranno confrontati con le tracce, esigue, rinvenute sulla scena del crimine. I campioni della nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini in via del Ciclamino, e del fratello saranno a disposizione dei consulenti delle parti e del genetista Emiliano Giardina, per procedere laddove possibile alla comparazione con i campioni rinvenuti sul luogo del delitto. In particolare con i profili genetico di maschio 2 e maschio 3 isolati sulla gonna di Pierina e su un’impronta digitale sulla parete del garage dove la pensionata è stata ritrovata accoltellata.

