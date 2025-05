Rimini, delitto di Pierina: il criminalista Barzan lancia t-shirt e cover con il suo volto: «Già incassati 270mila euro»

«In questi casi, o ti deprimi o trovi il modo di volgere situazioni negative in tuo favore». E’ quello che ha fatto Davide Barzan, l’ormai noto volto televisivo e criminalista, consulente di Manuela Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Barzan, negli ultimi giorni, ha lanciato il brand “Bardav”, con tanto di e-commerce con articoli di merchandising dei più vari, dalle t-shirt alle tazze, fino alle cover per smartphone e all’oggettistica di home decor, tra cui anche un copridivano. Articoli in cui comprare la sua faccia (in un caso al posto di quella della Statua della libertà) o lui a figura intera, e tutti, rigorosamente, riportanti le sue frasi più celebri. O meglio, i suoi «orrori grammaticali», come lui stesso li definisce. Immancabile, quindi, il suo “venghi, venghi”. Nessun rimando invece alla figura o al nome di Pierina Paganelli. «Non mi sarei mai permesso». tiene a sottolineare il criminalista. Un successo: a detta del criminalista infatti, in poco più di un paio di giorni sono state effettuate «12mila vendite, per un totale di circa 270mila euro di incassi».